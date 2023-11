Verstappen vanaf pole in slotrace Abu Dhabi op jacht naar 54e zege

Max Verstappen begint de laatste race van het jaar in de Formule 1 vanaf poleposition. De coureur van Red Bull gaat in de Grote Prijs van Abu Dhabi vanaf die eerste startplek op jacht naar zijn negentiende zege van het seizoen. Hij zou daarmee het record van meeste zeges in één seizoen nog scherper stellen.

Indien Verstappen wint, wordt dat de 54e grand-prixzege in zijn carrière. Op de ranglijst aller tijden passeert hij dan de Duitser Sebastian Vettel en is hij de nummer 3 achter recordhouder Lewis Hamilton (103 overwinningen) en Michael Schumacher (91 zeges).

De Nederlander is al sinds de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar in het bezit van zijn derde wereldtitel. Hij is nadien geen moment verslapt en blijven winnen. Vorige week won hij nog de Grote Prijs van Las Vegas.

De Monegask Charles Leclerc van Ferrari staat naast Verstappen op de voorste startrij. De Australiër Oscar Piastri van McLaren en de Brit George Russell van Mercedes vormen de tweede startrij. De race begint om 15.00 uur.