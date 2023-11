Verstappen: zal lastig zijn ongelooflijk seizoen te herhalen

Max Verstappen sprak na zijn negentiende zege van het seizoen zijn ongeloof uit over zijn dominante jaar in de Formule 1. “Het is een ongelooflijk seizoen geweest. Het zal moeilijk zijn om een seizoen als dit te herhalen”, zei de wereldkampioen tijdens het interview op het circuit na zijn winst in de slotrace van het jaar in Abu Dhabi.

“Het uitrijden was wel emotioneel, het laatste moment in de auto die me zoveel heeft gegeven”, zei hij over de RB19 van Red Bull, die dit jaar niet alleen heel snel was, maar ook uiterst betrouwbaar. De Nederlander wist alle 22 races van dit jaar zonder mechanische problemen uit te rijden. “Nog zo’n seizoen wordt heel moeilijk, maar we hebben dit jaar wel enorm genoten en gaan hard werken om volgend jaar opnieuw met een sterke auto het seizoen in te gaan. We zullen dan zeker klaar zijn voor de strijd.”