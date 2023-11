Belgische olympische wielerploeg rond Van Aert en Evenepoel

Bondscoach Sven Vanthourenhout zal de Belgische wielerploeg voor de Olympische Spelen in Parijs vormen rond Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij heeft een longlist van vijftien renners gemaakt, maar de selectie van de twee lijkt zeker.

“We hebben al met de omkadering van Remco en Wout gesproken over de Spelen”, verklaarde Vanthourenhout bij een olympische bijeenkomst in Brussel. “Beiden hebben aangegeven dat ze zich willen voorbereiden op de olympische tijdrit, die op een vrij snel parcours wordt afgewerkt.”

Jumbo-Visma-renner Van Aert en Evenepoel zullen ook starten in de wegwedstrijd. Vanthourenhout kan vier renners selecteren. “De komende weken zijn er gesprekken gepland met ploegen en renners en dan gaan we de afweging maken of we met vier potentiĆ«le medaillekandidaten of met Wout en Remco en twee luxe knechten naar Parijs gaan”, aldus Vanthourenhout. “Ik heb een longlist gemaakt van vijftien renners. Zij zijn op de hoogte gebracht. Die lijst zal stelselmatig ingekort worden.”

Vlak voor de Tour, die eind juni begint, wil Vanthourenhout zijn definitieve selectie rond hebben. “Maar intern wil ik eerder duidelijkheid, zodat de renners weten waar ze aan toe zijn.”