Coureur Marini opvolger Márquez in fabrieksteam Honda in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Luca Marini is de opvolger van Marc Márquez bij het fabrieksteam van Honda in de MotoGP. De Japanse motorfabrikant meldt dat de 26-jarige halfbroer van racelegende Valentino Rossi gaat rijden voor het team Repsol Honda, naast de Spanjaard Joan Mir.

“Honda Racing Corporation meldt trots de komst van Luca Marini voor het WK in de MotoGP in 2024 en 2025”, aldus het team. Marini komt over van het VR46 Ducati-team van Rossi, waar hij sinds 2021 voor reed. Hij werd tweede in het WK in de Moto2 in 2020 en haalde anderhalve week geleden bij de Grote Prijs van Qatar met een derde plaats voor de tweede keer het podium in de MotoGP.

Bij Honda volgt Marini Márquez op. De Spaanse zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP vertrekt naar het Ducati-satellietteam Gresini Racing, waar zijn jongere broer Álex Márquez al voor uitkomt.