Dominantie Verstappen leidt tot recordbedrag aan inschrijfgeld

Sportief succes kost veel geld in de Formule 1. Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, moet volgend jaar meer dan ooit betalen om te mogen deelnemen aan de koningsklasse. Het bedrag is volgens persbureau Reuters naar verwachting 10,6 miljoen dollar (omgerekend 9,6 miljoen euro)

Dat cijfer is gebaseerd op de reglementen in de Formule 1 die bepalen dat een team inschrijfgeld verschuldigd is. Dat bedrag bestaat uit een basissom, met daarbij opgeteld een bedrag voor elk punt dat is gescoord in het wereldkampioenschap van 2023. Aangezien Red Bull dit jaar een recordaantal van 860 punten scoorde, pakt het entreegeld hoger dan ooit uit.

Verstappen is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van die som geld; hij won dit jaar negentien van de 22 races en scoorde 575 punten. Hij had in zijn eentje meer punten dan Lewis Hamilton en George Russell, die samen 409 punten scoorden voor Mercedes, dat daarmee de tweede plaats behaalde in het kampioenschap van de constructeurs.

Aston Martin heeft procentueel gezien de grootste stijging. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll gaat naar een inschrijfgeld van 1,46 miljoen dollar in 2023 naar 3,57 miljoen dollar in 2024. De internationale autosportfederatie FIA zal volgend jaar, als de Formule 1 een recordaantal van 24 grands prix telt, totaal 34 miljoen dollar (31 miljoen euro) aan entreegeld incasseren.