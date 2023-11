Milwaukee Bucks zet grote achterstand alsnog om in zege

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben een achterstand van 26 punten omgezet in een zege tegen de Portland Trail Blazers. Het is tot dusverre de grootste comeback van het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De Bucks wonnen met 108-102.

Giannis Antetokounmpo was goed voor 33 punten, Damian Lillard maakte er 31 tegen zijn oude team, waar hij elf seizoenen voor had gespeeld. Het was voor Milwaukee de zevende zege in acht duels. Het team staat derde in de Western Conference met twaalf overwinningen, net als Orlando Magic.

Magic won voor de zevende keer op rij, nu van Charlotte Hornets: 130-117. Franz Wagner en Cole Anthony zorgden ieder voor 30 punten. Paolo Banchero maakte er nog 23. Miles Bridges was topscorer bij de Hornets met 23 punten. LaMelo Ball viel bij de bezoekers uit Charlotte halverwege uit met een enkelblessure.

Boston Celtics blijft aan de leiding met dertien overwinningen. Onder aanvoering van Jayson Tatum, die 34 punten maakte, wonnen de Celtics van Atlanta Hawks met 113-103. Bij de bezoekers uit Atlanta zorgde Trae Young voor 33 punten.

Minnesota Timberwolves blijft winnen in de Eastern Conference. De koploper was met 119-97 te sterk voor Memphis Grizzlies. Anthony Edwards maakte 24 punten voor Minnesota. Jaren Jackson Jr. was goed voor 18 punten voor de Grizzlies, die voor de vierde keer op rij verloren.

Denver Nuggets bezorgde San Antonio Spurs de veertiende nederlaag van het seizoen: 132-120. Nikola Jokic maakte 39 punten en Michael Porter Jr. was goed voor 25 punten. Talent Victor Wembanyama maakte voor de Spurs 22 punten en Devin Vassel 19, maar die scores waren niet genoeg voor een vierde overwinning.