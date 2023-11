Veldrijdsters met Van Anrooij, zonder Van Empel naar Flamanville

Veldrijdster Shirin van Anrooij maakt haar rentree in het veldrijden bij de wereldbekerwedstrijd van aankomende zondag in het Franse Flamanville. Bondscoach Gerben de Knegt maakte zijn selectie voor de wereldbekermanche bekend. Daarin ontbreken Europees- en wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse, die de wedstrijd overslaan.

Wereldbekerleidster Ceylin del Carmen Alvarado is er wel bij. Naast Van Anrooij en Alvarado komt ook Lucinda Brand, de winnares van de wedstrijd zondag in Dublin, aan de start. De selectie bestaat verder uit Inge van der Heijden, Annemarie Worst, Manon Bakker, Denise Betsema, Aniek van Alphen, Leonie Bentveld, Lauren Molengraaf en Femke Gort.

Bij de mannen keren Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis terug in de selectie. Zij deden niet mee aan de cross in Dublin, waar landgenoot Pim Ronhaar de zege pakte. Ronhaar maakt ook deel uit van de selectie net als Ryan Kamp, Corné van Kessel, Stan Godrie, Mees Hendrikx en Luke Verburg.

“Mooi om te zien dat Pim bevestigt met een tweede overwinning, waarmee hij ook in de wereldbekerstand een goede zaak doet”, zei De Knegt. “Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis zijn ook weer van de partij en ik heb in de selectie ook ruimte voor Luke Verburg, die weer wat extra ritme kan opdoen en punten kan scoren voor een betere startpositie.”

Bij de vrouwen zag de bondscoach Lucinda Brand de stijgende lijn doortrekken. “Zij rijdt net als wereldbekerleidster Alvarado. Fem van Empel en Puck Pieterse slaan deze wedstrijd over met het oog op de rest van de winter en de andere wielerdisciplines waar ze komend jaar in willen uitblinken. Voor mij zijn dat logische keuzes. Bovendien is het een opsteker dat we met veel verschillende rensters kunnen winnen, ook als we toppers als Puck en Fem missen.”