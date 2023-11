Wielrenner Foss verruilt Jumbo-Visma voor Ineos Grenadiers

Wielrenner Tobias Foss rijdt vanaf 2024 voor Ineos Grenadiers. De 26-jarige Noor komt over van Jumbo-Visma, waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond. Foss heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de Britse ploeg.

De Noor veroverde in 2022 de wereldtitel tijdrijden in Wollongong in Australië. Hij werd ook Noors kampioen op de weg in 2021 en in het tijdrijden in 2021 en 2022. Het afgelopen seizoen van Foss bij Jumbo-Visma was minder succesvol. Hij won met het team de ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar boekte geen individuele zege. Hij kon niet van start gaan in de Giro d’Italia door een coronabesmetting.

“Toen ik 14 jaar was en begon met wielrennen, waren Edvald Boasson Hagen en Team Sky mijn idool en favoriete team. Daarna inspireerden Chris, Bradley en Geraint me toen ik droomde van de Tour de France”, verwijst Foss naar wielrenners Chris Froome, Bradley Wiggins en Geraint Thomas. “Dat maakte van Ineos Grenadiers mijn droomteam en speelde een factor in mijn besluit om voor het team te kiezen.”