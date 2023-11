Atleet Laros naar EK veldlopen in Brussel

Atleet Niels Laros neemt zondag 10 december deel aan het EK veldlopen in Brussel. Het 18-jarige talent baarde afgelopen jaar opzien met toptijden op de 1500 meter op de atletiekbaan. Tijdens de Europese titelstrijd op de cross komt Laros in actie in de leeftijdscategorie tot 20 jaar.

In totaal zijn achttien Nederlandse atleten actief in het Park van Laken in Brussel. Bij de senioren wordt Nederland vertegenwoordigd door onder anderen Filmon Tesfu (afgelopen zondag vierde tijdens de Warandeloop in Tilburg) en Merel van der Marel (derde op de Warandeloop).

De Noorse olympisch kampioen op de 1500 meter, Jakob Ingebrigtsen, verdedigt in Belgiƫ zijn Europese titel op de 10 kilometer lange cross.