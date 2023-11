Golfer Woods begint ‘roestig, maar pijnvrij’ aan nieuwe comeback

Tiger Woods keert deze week terug in het professionele golf met maar één ambitie, en dat is winnen. “Ik hou van de competitie en ik denk absoluut dat ik nog toernooien kan winnen”, zei de vijftienvoudig majorkampioen in aanloop naar de Hero World Challenge op de Bahama’s. “Er zal een tijd komen dat ik niet langer kan winnen. Als die tijd aanbreekt, dan stop ik ermee.”

Woods (47) speelde geen toernooi meer sinds hij zich in april met een pijnlijke voet terugtrok uit de Masters in Augusta. Hij onderging daarna een operatie aan zijn rechterenkel, aan het been dat hij verbrijzelde door een zwaar auto-ongeluk in 2021.

“Mijn spel voelt roestig aan, want ik heb al een tijdje niet gespeeld. Ik ben net als iedereen heel nieuwsgierig hoe ik ervoor sta en wat ik kan. Maar ik heb geen pijn meer in mijn enkel en ik denk dat ik zonder problemen die 72 holes kan lopen. Andere delen van mijn lichaam zullen het zwaarder te verduren krijgen”, aldus de winnaar van 82 toernooien op de PGA-tour, die hoopt dat hij volgend jaar één toernooi per maand kan spelen. “Dat is wel het ideale scenario.”