Hockeycoach Mathijssen volgend jaar naar mannen Amsterdam

Hockeycoach Rick Mathijssen van HC Bloemendaal gaat volgend seizoen aan de slag bij de mannen van AH&BC Amsterdam. Na vier jaar Bloemendaal, waar hij al twee landstitels veroverde, verruilt Mathijssen de Noord-Hollandse topclub voor de gevallen grootmacht uit Amsterdam.

De 41-jarige coach tekende dinsdag een contract voor drie seizoenen bij Amsterdam. Mathijssen heeft ambitieuze plannen met de club die de eerste competitiehelft afgelopen weekend afsloot op de voorlaatste plaats. “Het lijkt me een prachtige uitdaging om met Nederlandse talenten aan een kampioensteam te bouwen”, vertelde Mathijssen aan het ANP. “Daarnaast willen we werken aan het imago van de club, want dat is de laatste jaren niet altijd positief geweest.”

Bij het noodlijdende Amsterdam volgt Mathijssen volgend seizoen Taco van den Honert op. De 21-voudig landskampioen vergaarde dit seizoen slechts 8 punten in twaalf wedstrijden en moet vrezen voor degradatie. Mathijssen zegt hoe dan ook volgend seizoen bij Amsterdam aan de slag te gaan. “Ik zou het slap vinden om te zeggen dat ik in geval van degradatie afzie van een overstap. Degradatie zou het streven om terug te keren aan de top vertragen. Maar goed, ik heb daar geen invloed op. In de tweede seizoenshelft ga ik keihard werken om met Bloemendaal kampioen te worden.”

Mathijssen veroverde in 2021 en 2022 de landstitel met Bloemendaal en hij won driemaal op rij de Euro Hockey League, de Champions League van het hockey. De laatste landstitel van de hockeymannen van Amsterdam dateert uit 2012.

Voordat Mathijssen bij Bloemendaal aan de slag ging, was hij succesvol als coach van de vrouwen van Amsterdam.