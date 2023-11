Polman weet het zeker: de handbalsters halen een medaille op WK

Estavana Polman is ervan overtuigd dat de Nederlandse handbalsters op het komende WK weer een medaille halen. “Dit wordt ons toernooi, geloof me maar. We geloven echt in elkaar, het vertrouwen spat eraf”, zegt de 31-jarige vedette van Oranje, die opgaat voor haar zevende WK.

Na het zilver in 2015 en het brons in 2017 volgde in 2019 de historische gouden plak op het WK in Japan. Polman floreerde op dat toernooi en werd uitgeroepen tot beste speelster. Daarna was het gedaan met de successen: uitgeschakeld in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio, negende op het WK van 2021 en zesde op het EK van 2022.

“Als je goud hebt gewonnen, komt er meer druk bij. We kregen ook te maken met veel wisselingen, zwangere speelsters en blessures. Tijdens de toernooien leidde het ertoe dat we elkaar een beetje kwijtraakten. Het was zoeken naar het gevoel, naar elkaar, naar het spel”, vertelt Polman op sportcentrum Papendal, waar de ploeg zich de afgelopen week voorbereidde op het WK in Denemarken, Zweden en Noorwegen, dat donderdag begint voor Oranje met een wedstrijd tegen ArgentiniĆ«.

Dat goede gevoel en vertrouwen in elkaar zijn helemaal terug, zegt Polman, die afgelopen zomer ook haar debuut maakte in de televisiewereld als presentatrice van het SBS6-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit.

“Soms is verliezen niet erg. We zijn na het vorige EK als ploeg een proces ingegaan, waarin we eerlijk en open naar elkaar hebben uitgesproken wat we niet meer willen en hoe we het beter kunnen doen. Dat proces is afgerond en het is goed geweest. Er is rust gekomen. Speelsters durven nu op te staan, zich meteen uit te spreken, maar we hebben ook duidelijke regels. We mogen elkaar niet meer verliezen en dat gaat ook niet meer gebeuren, ik meen dat bloedserieus. Ik merk in deze ploeg een vergelijkbaar vertrouwen in elkaar als op het WK in 2019.”

Polman onderging eind augustus nog een knieoperatie, maar naar eigen zeggen is ze volledig hersteld. “Ik heb gelukkig veel wedstrijden kunnen spelen bij mijn club Rapid Boekarest. Ik ben fit en voel me vrij in mijn hoofd. Ik heb het gevoel dat ik alles van mezelf kan geven en naar dat gevoel heb ik gesnakt”, zegt de opbouwspeelster. “Mijn knie wordt nooit meer hetzelfde, daar ben ik eerlijk in. Maar ik ben zo blij dat ik er nog bij ben; ik geniet van elke wedstrijd die ik kan spelen. Ik hoop weer als vanouds te schitteren en een medaille te winnen, want dat wordt nu wel weer eens tijd.”