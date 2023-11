WTA gaat spelers die deelnemen aan demo in Rusland niet straffen

De WTA gaat tennissters die komend weekend deelnemen aan een demonstratietoernooi in Rusland niet bestraffen. Er is ophef ontstaan over een evenement dat in Sint-Petersburg wordt gespeeld, terwijl Rusland in oorlog is met Oekraïne. Het evenement wordt gesponsord door het Russische aardgasbedrijf Gazprom.

Northern Palmyra Trophies vindt van 1 tot en met 3 december plaats in Sint-Petersburg. Diverse speelsters en spelers van naam hebben hun deelname toegezegd, onder wie Veronika Koedermetova bij de vrouwen en Karen Chatsjanov bij de mannen. Zij zijn beiden afkomstig uit Rusland. Ook spelers van buiten Rusland doen mee, zoals de Kazach Aleksandr Boeblik en de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

“Dit evenement is niet gelieerd aan de WTA en de WTA ondersteunt het evenement niet. Speelsters strijden op de WTA Tour als onafhankelijke contractanten en hebben, naar eigen goeddunken, de mogelijkheid om buiten het seizoen zonder boete deel te nemen aan een demo”, zei de WTA na de commotie. De ATP, de belangenbehartiger bij de mannen, heeft niet gereageerd.

Voor de beste tennissers ter wereld zit het seizoen erop. Zij bereiden zich in december voor op het nieuwe tennisjaar, dat eind december in Australië van start gaat. In het zogenaamde off-season maken spelers van de mogelijkheid gebruik om demonstratiewedstrijden te spelen, waar vaak grote bedragen tegenover staan.