Yvette Broch stopt na dit seizoen met handballen. De 32-jarige cirkelspeelster maakt tijdens het aankomende WK na jaren absentie haar rentree in Oranje. Donderdag begint Nederland met een duel met Argentinië.

“Dit is mijn laatste seizoen”, zei Broch, uitkomend voor de Hongaarse topclub Györi, in gesprek met de NOS. “Ik voelde het vorig jaar al. Het einde zat er sowieso al aan te komen natuurlijk en ik had zoiets van: het volgende seizoen ga ik in als mijn laatste seizoen en dat voelt gewoon heel kloppend. Daar heb ik niet heel lang over na hoeven denken, heel eerlijk.”

Broch werd voor het WK opgeroepen als vervangster van de geblesseerde Merel Freriks. Na het WK sluit Broch deelname aan de Olympische Spelen in Parijs ook niet uit. “Voor elke sporter is het mooi om zo je carrière af te kunnen sluiten”, zei ze.

Broch won met Oranje zilver op het WK van 2015 en brons op het WK van 2017. In 2019 ontbrak ze in de selectie van Oranje, dat toen in Japan de wereldtitel veroverde. Op het EK van 2016 veroverde Broch een zilveren plak.

Voor haar periode in Hongarije kwam Broch in het buitenland uit voor het Franse Metz, Bucuresti uit Roemenië en het Spaanse Alcobendas. In Nederland speelde ze voor VOC en Quintus.

