Broch was international af, maar ‘een kriebel zei let’s go’ voor WK

Handbalster Yvette Broch kijkt uit naar haar rentree bij Oranje, uitgerekend op het wereldkampioenschap. Donderdag tegen Argentinië hoopt de 32-jarige cirkelspeelster, die woensdag bekendmaakte haar loopbaan na dit seizoen te beëindigen, weer op haar eerste speelminuten.

“Ik heb een goed gesprek gehad met bondscoach Per Johansson, we hebben afspraken gemaakt en voor beiden voelde het goed. Er was toch een kriebel in mij die zei: let’s go”, zei Broch tijdens een ingelast onlinepersmoment.

Broch werd op het laatste moment door Johansson overgehaald om Merel Freriks te vervangen. Freriks liep vlak voor het WK een zware knieblessure op. “Ik ben hier om te helpen en kom hier met een andere insteek. Voor mij was dit ideaal, hoe vervelend het ook voor Merel is”, aldus Broch.

“Het zijn allemaal nieuwe indrukken, maar het voelt goed. Ik heb een erg warm onthaal gehad. Vanaf het moment dat ik aankwam, heerst er een soort rust in het team, een bepaalde zelfverzekerdheid. Ik voel gewoon dat het een mooi toernooi gaat worden, het resultaat buiten beschouwing gelaten.”

De ervaren Broch besloot niet mee te gaan naar de Olympische Spelen van Tokio en speelde sindsdien geen duel meer in het shirt van Oranje. In 2018 besloot ze haar loopbaan al abrupt af te breken, omdat ze naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand was. Later keerde ze toch terug.

Nog altijd heeft Broch haar momenten van rust nodig, zegt ze vanuit Frederikshavn. “De druk is altijd hoog, mentaal en fysiek. Na Champions League-wedstrijden merk ik dat ik daarna toe ben aan rust en even vijf dagen geen handbal aan mijn hoofd moet hebben. In deze fase van mijn loopbaan voelde ik dat ik rust nodig had, om te kunnen pieken bij de club. Ik ben heel zuinig op mijn energie”, zei Broch over een van de redenen om haar interlandloopbaan eerder te beëindigen. “En mijn laatste periode bij Oranje heeft mij ook wel zeer gedaan, omdat ik me niet gesteund voelde. Maar dat ligt achter ons. Het was ook geen makkelijke situatie waar we in zaten.” Broch wilde zich in aanloop naar de Spelen niet laten vaccineren tegen het coronavirus.

Broch hoopt eraan te kunnen bijdragen dat de handbalsters net als vier jaar geleden de wereldtitel pakken. “Ik heb nog een aantal trainingen en wedstrijden nodig, maar dan zie ik het wel positief in. Ik denk dat Per me donderdag wel een aantal minuten gaat geven, als de score er naar is en we door kunnen wisselen.”

Het duel begint donderdag om 18.00 uur en wordt gespeeld in het Deense Frederikshavn.