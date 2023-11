Duitsland wil organisatie overnemen van sleesporten Spelen 2026

De Duitse bobsleebond wil de organisatie overnemen van alle sleesporten van de Olympische spelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Dat heeft voorzitter Andreas Trautvetter van de Duitse bobslee- en rodelfederatie (BSD) aan het Duitse persbureau DPA laten weten.

Duitsland wil de olympische wedstrijden in het bobslee, skeleton en rodelen naar eigen land halen. Die kunnen niet in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo plaatsvinden omdat daar de bouw van een nieuwe bobsleebaan te duur uitviel. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in Cortina d’Ampezzo voor 40 miljoen euro een nieuwe bobsleebaan zou worden gebouwd. Er ligt namelijk op dit moment geen goede baan in ItaliĆ«. Het ijskanaal van de Olympische Spelen van Turijn werd eind 2012 afgebroken.

Oostenrijk en Zwitserland zouden ook interesse hebben in de sleesporten van de Spelen van 2026.