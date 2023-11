Invaller Depay voelt zich weer voetballer na zege op Feyenoord

Memphis Depay verliet met een glimlach het speelveld van De Kuip, na een uitzege met Atlético Madrid op Feyenoord (1-3). De aanvaller van Oranje had zich zojuist geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. En misschien nog wel belangrijker voor hem is dat hij eindelijk weer fit is.

“Ja, het voelt heel lekker dat ik weer kan voetballen”, zei Depay, die afgelopen zaterdag na twee maanden revalideren zijn rentree maakte bij Atlético. Hij mocht acht minuten spelen tegen Real Mallorca. Tijdens het uitduel met Feyenoord mocht hij na 74 minuten invallen. Hij heeft nu 500 officiële duels voor zijn clubs en land gespeeld.

Depay scheurde vier jaar geleden een kruisband. Hij maakte na 199 dagen zijn rentree, maar zijn zware knieblessure bleek de eerste in een lange rij. De international van het Nederlands elftal, 88 duels en 44 doelpunten, raakte de afgelopen twee jaar acht keer geblesseerd. Zeven keer liet een spier hem in de steek, eenmaal zijn achillespees. Dat kostte hem ruim zeventig wedstrijden met Oranje, FC Barcelona en Atlético Madrid.

Depay kan de vele blessures niet verklaren. Begint hij steeds weer te vroeg of heeft hij misschien wel te veel spiermassa? Of heeft hij de laatste jaren gewoon heel veel domme pech gehad? “Ik moest steeds langer de tijd nemen om spieren te laten herstellen”, vertelde hij voor verschillende camera’s in de catacomben van De Kuip. “Iedereen vraagt zich af hoe dat kan. Ik zelf ook. Ik ben een professional en doe er alles voor om fit te worden. Het was een moeilijke tijd. Toekijken, wedstrijden missen, weer dezelfde route bewandelen en veel in de gym zitten. Ik voelde me geen voetballer. Dat was mentaal zwaar.”