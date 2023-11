IOC wil Franse Alpen en Salt Lake City voor Spelen 2030 en 2034

De Franse Alpen en het Amerikaanse Salt Lake City zijn overgebleven als enige kandidaten voor de Winterspelen van respectievelijk 2030 en 2034. Dat bevestigde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) woensdag in Parijs.

Karl Stoss, het hoofd van het comité voor toekomstige gaststeden, verklaarde dat het IOC nu “een gerichte dialoog” zal aangaan met de twee kandidaten. De keuze voor Frankrijk ging ten koste van Zweden en Zwitserland. Salt Lake City was de enige met een bid voor de Olympische Spelen van 2034. Zwitserland heeft nu wel voorkeursrechten voor 2038, zo besloot het uitvoerend comité van het IOC.

“Wat echt opviel aan de projecten in de Franse Alpen en Salt Lake City was hun visie voor de ervaring van de atleten, hun afstemming op regionale en nationale sociaal-economische ontwikkelingsplannen, en de zeer krachtige steun van het publiek en van alle overheidsniveaus”, zei Stoss.

Frankrijk, dat in 2024 ook al de Zomerspelen organiseert in Parijs, heeft drie keer eerder de Winterspelen ontvangen. De laatste keer was in Albertville in 1992. Salt Lake City organiseerde de Spelen van 2002.

De officiële toewijzing volgt waarschijnlijk volgend jaar juni, tijdens de 142e sessie van het IOC in Parijs.