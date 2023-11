Middelkoop strikt Braziliaanse tennisser Melo als dubbelpartner

Matwé Middelkoop vormt komend seizoen in het dubbelspel een koppel met de Braziliaanse tennisser Marcelo Melo. De 40 jaar oude Melo is de voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. De tweevoudig grandslamkampioen is afgezakt naar plek 47.

Middelkoop was op zoek naar een nieuwe partner voor 2024. Tijdens de laatste weken van afgelopen seizoen speelde hij vooral aan de zijde van de Duitser Andreas Mies, maar zonder veel succes. Veel tennissers wisselen in het off-season van dubbelpartner, onder wie eerder al de Nederlanders Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs.

Middelkoop (40), goed voor veertien ATP-titels in het dubbelspel, werd recent gepasseerd voor de Daviscup Finals in Málaga. Captain Paul Haarhuis gaf de voorkeur aan Rojer, die uiteindelijk niet in actie kwam. Tegen de Italianen werd Tallon Griekspoor aangewezen voor het dubbelspel.

Melo was in 2015 de beste in het mannendubbelspel van Roland Garros en schreef twee jaar later Wimbledon op zijn naam.