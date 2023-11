Schaatsbond houdt rekening met vroege natuurijsmarathon

Schaatsbond KNSB houdt rekening met een marathon op natuurijs komend weekend. “Het is allemaal fragiel, maar als het lukt, zou zaterdagochtend een kans zijn”, zegt Geert-Jan Muskens, competitieleider van het marathonschaatsen en natuurijscoördinator. “De ijsverenigingen zijn realistisch, maar gaan er wel voor.”

Muskens staat in contact met de verschillende ijsverenigingen die proberen een baan voor de eerste marathon op natuurijs te prepareren. Gezien de weersverwachtingen maken de ijsclubs in het oosten van het land de grootste kans. “In het noorden van het land is het rustig. In Haaksbergen hebben ze water op de baan laten lopen, maar achtten ze de kans klein.” Maar de verwachte vorstperiode verschuift volgens Muskens ook nog wellicht. “In Winterswijk, waar ze met een andere methode en door isolatie snel een ijsvloer kunnen bouwen, beginnen ze komende nacht. Vrijdagavond komt dan waarschijnlijk te vroeg, maar ze denken dat zaterdagochtend een optie zou kunnen zijn.”

Om het ijs samen met een hoofdscheidsrechter te kunnen goedkeuren, moet er volgens Muskens een ijsvloer van minimaal 30 millimeter zijn. Hij acht de kans op de zaterdagochtend daarom ook waarschijnlijker, want voor een wedstrijd in de middag of avond moet je ook nog de dag door, waarin de temperatuur vooralsnog boven nul graden ligt.

Daarnaast moet de competitieleider het ook afstemmen met de verschillende marathonteams. Omdat er komend weekend geen wedstrijd in de Marathon Cup gepland staat, zijn sommige ploegen op trainingskamp in het buitenland. “Ik sta in contact met de teams. Die moeten natuurlijk zicht hebben op een wedstrijd, willen ze een eerdere terugvlucht boeken.”

Vorig jaar werd er een marathon op natuurijs verreden op 14 december in het Friese Burgum. De organiserende IJsclub Bergum troefde daarmee Haaksbergen, Nieuw-Buinen, Puttershoek en Noordlaren af.