Slot: Feyenoord past misschien wel beter in Europa League

Trainer Arne Slot trok een duidelijke conclusie na de nederlaag tegen Atlético Madrid (1-3), waardoor Feyenoord is uitgeschakeld in de Champions League. “Aan het einde van de rit kan je zeggen dat we net niet goed genoeg waren voor deze poule”, zei hij. “Andere ploegen gaan beter met de kansen om dan wij en geven ook minder snel treffers weg.”

Atlético Madrid en Lazio gaan verder in de Champions League en Feyenoord weet al voor de uitwedstrijd tegen Celtic dat het na de winterstop in de tussenronde van de Europa League speelt. “Dat zijn de feiten”, besefte Slot. “Ik was na de uitduels met Lazio en Atlético ook meer teleurgesteld dan nu. Daar hebben we het laten liggen. Deze nederlaag was niet onverdiend.”

“Atlético was nu wel beter”, erkende Slot. “Het is mooi om te zien hoe makkelijk zij de bal rondspelen. Maar zoveel kansen hebben ze nu ook niet weer gehad. En wij maken twee eigen doelpunten. Dat helpt ook niet mee. Dat kan niet op dit niveau. Dat mag niet. Ik vond dit ook de slechtste wedstrijd van ons in deze Champions League. Als wij de bal veroverden vond ik ons heel onrustig, met een beetje paniekerig ballen wegschieten.”

“Misschien moeten we eerlijk zijn”, zei Slot. “Misschien passen we met Feyenoord wel beter in de Europa League dan in de Champions League. Atlético schurkt tegen de Spaanse top aan. Maar er zijn nog betere clubs in de Champions League. Zo eerlijk moet je zijn.”

Slot denkt niet dat de uitschakeling in de Champions League van invloed wordt op het thuisduel van zondag met PSV, de koploper die een voorsprong van 7 punten gaat verdedigen in De Kuip. “Het was natuurlijk beter geweest als we van Atlético hadden gewonnen. Maar voor duels met PSV en Ajax moet Feyenoord altijd klaar zijn. Zeker als we ook nog thuis spelen.”