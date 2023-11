Stengs: Feyenoord was niet meedogenloos in de Champions League

Calvin Stengs zocht niet naar excuses na de nederlaag van Feyenoord tegen Atlético Madrid (1-3), waardoor de club uit Rotterdam is uitgeschakeld in de Champions League. “We zijn in deze poule niet meedogenloos geweest”, treurde hij. “En we geven de doelpunten soms te makkelijk weg.”

“Ik denk dat we het vooral in de uitwedstrijden tegen Lazio en Atlético Madrid hebben laten liggen”, zei Stengs. “Die verliezen we maar dat was zeker niet nodig geweest. We hebben ons zelf daar niet beloond. In deze wedstrijd waren we niet beter dan Atlético. Maar weer benutten we onze kansen niet en geven de goals met twee eigen doelpunten te makkelijk weg.”

“Na de 0-1 hadden we het lastig”, doelde Stengs op een eigen doelpunt van Lutsharel Geertruida. “Maar in de openingsfase van de tweede helft had Santiago Giménez moeten scoren. Dat lukte hem helaas niet en dan wordt het na die 0-2 wel heel erg lastig. Atlético is een sterke ploeg. We hadden het lastig, vooral met Griezmann. Nee, ik heb niet echt genoten van zijn spel. Want we hebben verloren. In de uitwedstrijd hebben we hem beter verdedigd.”

Stengs beseft dat er weinig tijd is om over de uitschakeling in de Champions League te treuren. “Zondag spelen we tegen PSV. De focus moet vanaf morgen op die wedstrijd.”