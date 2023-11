Verstappen en Van der Poel op shortlist voor Sportman van het Jaar

Max Verstappen en Mathieu van der Poel staan op de shortlist voor de prijs van Sportman van het Jaar, de prijs van NOC*NSF. Bij de vrouwen staan onder anderen atletes Femke Bol en Sifan Hassan en schaatssters Irene Schouten en Jutta Leerdam op de lijst met kanshebbers.

Bij de mannen staan er elf sporters op de shortlist, bij de vrouwen veertien. Bij de mannen zijn ook Harrie Lavreysen (baanwielrennen), Patrick Roest (schaatsen), Jeffrey Hoogland (baanwielrennen), Luc van Opzeeland (zeilen), Niek Kimmann (BMX), Lennart van Lierop (roeien), Merijn Scheperkamp (schaatsen), Menno van Gorp (breakdancen) en Jens van ’t Wout (shorttrack) genomineerd.

Karolien Florijn (roeien), Femke Kok (schaatsen), Antoinette Rijpma-de Jong (schaatsen), Marijke Groenewoud (schaatsen), Suzanne Schulting (shorttrack), Xandra Velzeboer (shorttrack), Fem van Empel (veldrijden), Demi Vollering (wielrennen), Annemiek van Vleuten (wielrennen) en Puck Pieterse (veldrijden en mountainbiken) maken de lijst van kanshebbers bij de vrouwen compleet.

De waterpolosters, beide hockeyploegen van Oranje en wielerploeg Team Jumbo-Visma staan op de lijst van kanshebbers voor de prijs van Sportploeg van het Jaar. Elf coaches maken aanspraak op de prijs van Coach van het Jaar, onder wie roeicoach Eelco Meenhorst en atletiekcoach Laurent Meuwly.

De nominaties worden op zondag 10 december bekendgemaakt. De winnaars worden anderhalve week later, op woensdag 20 december, in Utrecht gekozen. De daadwerkelijke stemming is digitaal. Topsporters kiezen in de sporterscategorie├źn, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de andere helft.

In totaal worden er dit jaar negen prijzen uitgereikt, twee meer dan vorig jaar. Bij de paralympische sporten worden vanaf dit jaar de Parasportman van het Jaar, Parasportvrouw van het Jaar en Parasportploeg van het Jaar gekozen. Zij vielen in het verleden onder dezelfde categorie.

Vorig jaar gingen de prijzen van Sportman en Sportvrouw van het jaar naar Verstappen en Schouten.