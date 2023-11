Wielrenner Pidcock deze winter tien keer van start in het veld

Tom Pidcock start zijn veldritseizoen op 16 december bij de cross in Herentals uit de XO2 Trofee. De 24-jarige Britse wereldkampioen van 2022 kondigde aan dat hij tien keer in actie komt deze winter. Het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor op 4 februari staat vooralsnog niet op zijn programma.

Na de wedstrijd in Herentals rijdt Pidcock een dag later de wereldbeker in Namen. Daarna rijdt de olympisch kampioen mountainbike ook de wereldbekerwedstrijden in Antwerpen en Gavere, de Superprestige in Diegem en de wereldbekercross in Hulst. In januari staan ook nog de wereldbekerwedstrijden in Zonhoven en het Spaanse Benidorm in zijn agenda.

In vier van zijn wedstrijden treft Pidcock wereldkampioen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert. Die duels komen er in Antwerpen, Gavere, Hulst en Koksijde.