Arsenal-coach Arteta onder de indruk van eigen ploeg na CL-zege

Arsenal-trainer Mikel Arteta was onder de indruk van de prestatie van zijn ploeg na de 6-0-zege op RC Lens in de Champions League. De Engelse formatie verzekerde zich met de overwinning van de groepswinst in de poule van PSV. “We hebben het op een prachtige manier gedaan”, zei de coach na afloop.

“Ik heb dit niet eens durven dromen”, zei Arteta. “We hebben veel agressie getoond. Het is geweldig dat we op deze manier kunnen winnen. We zijn in het eigen stadion zo goed geweest in Europese duels, hebben veel doelpunten gemaakt en geen enkele tegen gekregen. Wij geloven dat we het kunnen doen tegen grote tegenstanders. Nu wachten we af wie we in de achtste finales tegenkomen.”

Arsenal stond tegen Lens voor rust al met 5-0 voor, Jorginho maakte in de slotfase de 6-0 uit een strafschop. Door de zege van de Engelsen en de eigen overwinning op Sevilla (2-3) gaat PSV als nummer 2 eveneens naar de achtste finales. Arsenal heeft 12 punten, 4 punten meer dan PSV. Arsenal en PSV sluiten de poulefase over twee weken af met een onderling duel in Eindhoven.