Basketballers Orlando Magic boeken achtste zege op rij in NBA

De basketballers van Orlando Magic hebben de achtste zege op rij in de Amerikaanse competitie NBA behaald. De ploeg won met 139-120 van Washington Wizards. Franz Wagner was de grote man bij de Magic. De Duitser maakte 31 punten. Bij de Wizards was Kyle Kuzma topscorer met 24 punten.

Detroit Pistons beleefde een dieptepunt met de vijftiende opeenvolgende nederlaag. Los Angeles Lakers versloeg de Pistons met 133-107. D’Angelo Russell tekende voor 35 punten voor de Lakers. Anthony Davis voegde er 28 punten en 16 rebounds aan toe. LeBron James was goed voor 25 punten. Bij de Pistons maakte Cade Cunningham de meeste punten (15).

Memphis Grizzlies boekte de eerste thuiszege van dit seizoen. De ploeg rekende met 105-91 af met Utah Jazz. Jaren Jackson Jr. was het beste op dreef bij de Grizzlies met 20 punten.

Onder aanvoering van sterspeler Nikola Jokic en Michael Porter Jr. versloeg regerend kampioen Denver Nuggets Houston Rockets met 134-124. Jokic maakte 32 punten, Porter Jr. 30 punten.