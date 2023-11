Bondscoach handbalsters: grote zege op Argentinië perfecte start

Bondscoach Per Johansson van de Nederlandse handbalsters noemde de riante zege van 41-26 op Argentinië de perfecte start van het wereldkampioenschap. “In vele opzichten. Ik heb veel speelsters kunnen inzetten, veel speelsters zien scoren, veel spelposities gezien en veel doelpunten. We zaten in een goede flow. Het was een ideaal begin”, zei de Zweed na afloop van het duel in het Deense Frederikshavn bij Viaplay.

Johansson was wel onder de indruk van de Argentijnse Malena Cavo. “We hadden niet altijd grip op haar en we hebben nog best veel doelpunten tegen gekregen. Vier zelfs in een open doel. Maar tegen het einde van de wedstrijd waren we superieur”, aldus de bondscoach.