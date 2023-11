Keepster Duijndam op tribune, Broch op de bank bij handbalsters

Keepster Rinka Duijndam zit de eerste groepswedstrijd van de Nederlands handbalsters op het WK op de tribune. Bondscoach Per Johansson geeft in het duel donderdagavond met Argentinië de voorkeur aan Tess Lieder en Yara ten Holte.

Duijndam was de afgelopen maanden vaak de eerste keus op doel, mede door de afwezigheid van Lieder, die er een tijd uit was vanwege zwangerschap. Ten Holte is het aanstormende talent. Ze blonk uit in de oefenduels met Hongarije in aanloop naar het WK.

Ook voor Zoë Sprengers, meestal gepositioneerd op de linkerhoek, is geen plek in de wedstrijdselectie. Het betekent dat Yvette Broch, na 2,5 jaar afwezigheid terug bij Oranje, wel op het wedstrijdformulier staat. De cirkelspeelster kan haar eerste speelminuten maken sinds april 2021. Broch, die nog altijd op het hoogste Europese clubniveau speelt, besloot zich af te melden voor de Olympische Spelen in Tokio en stelde zich daarna niet meer beschikbaar.

“Ze heeft nog maar één keer met de ploeg getraind, dus daarom begint ze niet in de basis”, zei bondscoach Johansson op Viaplay. “Tamara Haggerty en Nikita van der Vliet hebben het meer verdiend, maar Yvette zal er wel inkomen.”