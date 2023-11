KNSB: marathon op natuurijs op zijn vroegst zaterdagavond

Schaatsbond KNSB verwacht dat als de vorst aanhoudt een marathon op natuurijs op zijn vroegst zaterdagavond mogelijk is. Natuurijscoƶrdinator Geert-Jan Muskens acht de kans echter groter op zondag. “Als er heel goede vorst is, ook overdag, dan zou de marathon zaterdagavond kunnen”, zegt Muskens. Hij schat die kans op 25 procent. “De kans op een marathon op zondagochtend is 50 procent.”

Volgens Muskens is het lastig voldoende ijs te krijgen voor een marathon. “De vorst zet niet echt door en is minder dan verwacht. Maar zeg nooit nooit, bij een heldere nacht kan er zo 2 centimeter ijs bij komen.”

Verschillende ijsverenigingen proberen een baan te prepareren. Zoals in Winterswijk, waar ze met een bepaalde methode en door isolatie snel een ijsvloer kunnen bouwen. Hiertoe deden ze afgelopen nacht al een poging. “Maar het heeft nog niet voldoende gevroren en er was te veel bewolking, waardoor we tot 7 millimeter gekomen zijn”, zei ijsmeester Hendrik van Prooije van de Winterswijkse IJsclub. Voor een wedstrijd is minstens 30 millimeter nodig.