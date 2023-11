Mondiale badmintonbond schort lidmaatschap Rusland op

De internationale badmintonbond (BWF) heeft het lidmaatschap van de nationale badmintonfederatie van Rusland (NBFR) opgeschort. Daartoe is besloten nadat bleek dat de Russische bond de lidmaatschapsvoorwaarden had overtreden, zo meldt de BWF op de website.

De internationale federatie meldt dat de NBFR ‘binnen haar jurisdictie gebieden omvat die onder de jurisdictie’ van Oekraïne vallen. “Dit zijn de Oekraïense gebieden Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja”, meldt de bond.

Sinds de inval in Oekraïne worden atleten uit Rusland en bondgenoot Belarus geweerd tijdens toernooien van de BWF. Vanaf eind februari 2024 mogen spelers uit Rusland of Belarus onder neutrale vlag meedoen aan badmintontoernooien. Voorwaarde is wel dat betreffende atleten geen steun uitspreken voor de oorlog in Oekraïne.