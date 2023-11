Nog te weinig vorst in Winterswijk voor marathon op natuurijs

Volgens ijsmeester Hendrik van Prooije van de Winterswijkse IJsclub is het nog onbekend wanneer de eerste marathon op natuurijs zal worden verreden. “Sowieso lukt dat vrijdag nog niet”, zei Van Prooije tegen het ANP.

In Winterswijk, waar ze met een bepaalde methode en door isolatie snel een ijsvloer kunnen bouwen, werd afgelopen nacht getracht een ijsvloer neer te leggen. “Maar het heeft nog niet voldoende gevroren en er was te veel bewolking, waardoor we tot 7 millimeter gekomen zijn. Om een wedstrijd te organiseren hebben we minstens 30 millimeter nodig.”

Schaatsbond KNSB kon donderdagochtend nog geen update geven over een mogelijke marathon. Verschillende ijsverenigingen proberen een baan te prepareren. “We hebben nog geen contact gehad met alle banen om te checken hoe de situatie er na vannacht voor staat”, meldde natuurijs-coordinator Geert-Jan Muskens.