Organisatie Tour onthult meer etappeplaatsen voor 2025

De organisatie van de Ronde van Frankrijk heeft meer etappeplaatsen voor 2025 prijsgegeven. Eerder was al bekendgemaakt dat de Tour in dat jaar start in Lille. De eerste etappe finisht in juli na 185 kilometer ook in de Franse stad.

De tweede rit gaat over 209 kilometer van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer. Hierin moeten de renners in de laatste 10 kilometer over de Côte de Saint-Etienne-au-Mont en de Côte d’Outreau. Het peloton vertrekt de dag erna voor de derde etappe vanuit Valenciennes naar Duinkerke. De rit heeft een lengte van 172 kilometer. De vierde etappe start in Amiens. De organisatie heeft nog niet bekendgemaakt waar deze rit zal eindigen.

Het volledige schema voor de Tour van 2025 wordt volgend jaar oktober bekendgemaakt. De Ronde van Frankrijk begint komend jaar in het Italiaanse Florence. Vorig jaar begon de Tour in het Deense Kopenhagen en afgelopen zomer in het Spaanse Bilbao. Vanwege de Olympische Spelen eindigt de Tour in 2024 in Nice en niet in Parijs.