Zieke zwemmer Peaty niet in actie in Rotterdam

De Britse zwemmer Adam Peaty komt toch niet in actie bij de Rotterdam Qualification Meet. De wereldrecordhouder op de 50 en 100 meter schoolslag is ziek.

Peaty zou het op de 100 meter schoolslag opnemen tegen Arno Kamminga. Op de Spelen in 2021 in Tokio pakte Peaty voor Kamminga het goud op de 100 meter schoolslag. Peaty stond enige tijd aan de kant vanwege mentale problemen, maar kwam in oktober weer in actie bij de wereldbekerwedstrijden.

De Nederlandse zwemmers kunnen tot en met zondag in Rotterdam proberen limieten te zwemmen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs en de WK in februari in Doha.