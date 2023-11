Zwemster Steenbergen tweede op 200 vrij in Qualification Meet

Zwemster Marrit Steenbergen is bij de Rotterdam Qualification Meet als tweede geëindigd op de 200 meter vrije slag. De winnares van het brons op de 100 meter vrij bij de WK zwemmen afgelopen zomer in Fukuoka (Japan) tikte in de finale aan in 1.56,19. De Tsjechische Barbora Seemanova won in 1.55,59.

Steenbergen weet zich al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs volgende zomer.

Caspar Corbeau won de 50 meter schoolslag in 27,01. Hij was net iets sneller dan Koen de Groot, die 27,04 klokte. De 50 meter school is geen olympische afstand. Corbeau heeft zich wel geplaatst voor de Spelen op de 100 en 200 meter schoolslag.