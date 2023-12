Afdaling skiërs in Beaver Creek door hevige sneeuwval afgelast

De eerste afdaling van het skiseizoen bij de mannen in Beaver Creek is afgelast door te veel sneeuw op de piste. In november ging er door de weersomstandigheden ook al een streep door afdalingen in het Zwitserse Zermatt, met finish in het Italiaanse Cervinia.

De Amerikaanse organisatie en de internationale skifederatie FIS hadden de starttijd van de afdaling al enkele uren verschoven, maar dat bleek onvoldoende. Zaterdag en zondag staan in Beaver Creek nog een afdaling en super-G op het programma.