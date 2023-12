Corbeau verslaat Kamminga op 200 meter schoolslag in Rotterdam

Caspar Corbeau heeft Arno Kamminga verslagen op de 200 meter schoolslag bij limietwedstrijden zwemmen in Rotterdam. Corbeau won de finale in 2.07,99 en hij dook met die tijd ruim onder de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 (2.09,68). Kamminga, tweevoudig winnaar van zilver op de Spelen van Tokio in 2021, tikte aan in 2.08,30. Ook die tijd lag onder de limiet voor Parijs. Beide zwemmers hadden in een eerder stadium al eens de limiet gezwommen en zijn zeker van deelname in Parijs.

Tes Schouten, die afgelopen zomer brons won op de 200 meter schoolslag bij de WK in Fukuoka (Japan), won dit onderdeel bij de zogeheten Rotterdam Qualification Meet. Ze noteerde in de finale een tijd van 2.24,35 en bleef daarmee de Britse Angharad Evans, die als tweede aantikte in 2.26,84, ruim voor. Schouten is ook al zeker van een ticket voor de Spelen in Parijs. Dat geldt ook voor Nyls Korstanje. Hij bewees in Rotterdam zijn snelheid op de 100 meter vlinderslag met winst in de finale in 51,38.