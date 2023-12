Hoop op marathon in Winterswijk neemt af door dooi

De hoop op een marathon op natuurijs in Winterswijk is afgenomen, omdat het in de nacht van donderdag op vrijdag heeft gedooid. Dat zei ijsmeester Auke Spijkstra in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland van WNL.

“Het is heel jammer. We willen optimistisch blijven, maar voor een marathon moet er nog een hoop gebeuren. Moeder natuur bepaalt”, zei hij. Het ijs was donderdag nog 7 millimeter, maar volgens Spijkstra is daar weinig van over.

Winterswijk heeft al veel voorbereidingen getroffen om een marathon te kunnen houden. Er wordt ook een bepaalde methode gebruikt om door isolatie snel een ijsvloer te kunnen maken. Maar daar is wel genoeg vorst voor nodig, aldus Spijkstra.

Ook andere ijsverenigingen in onder meer Drenthe hopen een marathon te kunnen organiseren. Maar ook daar lijkt de kans niet groot.