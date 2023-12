IOC-baas Bach lyrisch over ‘spectaculair’ olympisch dorp Parijs

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft zich lovend uitgelaten over het olympisch dorp in Parijs, dat in de noordelijke buitenwijken van de Franse hoofdstad verrijst. “Het is echt spectaculair, het is compact en het is heel pragmatisch”, zei de Duitser bij een bezoek aan de nieuwbouw.

“Dit is waar het hart van de Olympische Spelen zal kloppen”, zei Bach, zelf een voormalig olympisch schermer. “Als olympiër is het altijd een geweldig moment om in een olympisch dorp te zijn. Elke olympiër zal je vertellen dat zodra de Spelen voorbij zijn en hij andere olympische atleten ontmoet, ze binnen één minuut allebei zullen spreken over het olympisch dorp en de ervaringen die ze daar hebben opgedaan.”

Het dorp, dat de oppervlakte van zeventig voetbalvelden beslaat, biedt volgende zomer plaats aan 14.500 sporters. Het dient na de Spelen ook als onderkomen voor 9.000 paralympiërs bij de Paralympische Spelen. Daarna zullen de woningen vrijkomen voor mensen uit de regio. De sleuteloverdracht is gepland in maart.

Bach ging tijdens zijn bezoek niet in op de kritiek van burgemeester Anne Hidalgo, die onlangs opperde dat het openbaar vervoer in Parijs niet op tijd klaar zal zijn voor de Spelen. Ook baarde het grote aantal daklozen haar zorgen. “Onze partner is het organiserend comité en er bestaat geen onenigheid”, zei de voorzitter van het IOC.