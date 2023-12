Leerdam met een lach weer aan de top op de 1000 meter

Jutta Leerdam kon weer lachen nadat ze bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger de verhoudingen op de 1000 meter had hersteld. De 24-jarige wereldkampioene eindigde twee weken geleden als derde, na een lange reeks overwinningen op de kilometer. In Noorwegen was ze weer de beste met 1.15,26.

“Ik ben blij dat ik weer op nummer 1 sta”, zei Leerdam bij de NOS. “Ik wil gewoon winnen en als dat lukt, is het mooi. De eerste keer verliezen na zo’n lange tijd voelde niet lekker. Ik ben blij dat ik terug ben op mijn plek.”

Leerdam vertelde dat ze in aanloop naar de wedstrijd in Noorwegen last had van haar enkels. “Vandaag voelde het voor het eerst weer goed. Daarnaast was ik er ook scherp op dat alles goed moest gaan. Dit was gewoon een goede rit. Ik wil ook niet onderpresteren ten opzichte van mijn eigen niveau en wil gewoon winnen.”

Na twee zeges en een derde plaats in de wereldbeker is Leerdam er volgende week bij de vierde wereldbeker in Polen niet bij. “Het liefst wil ik zo veel mogelijk rijden, maar Jac wil dat we gaan trainen”, lichtte ze het besluit van trainer Jac Orie van Jumbo-Visma toe. “Als je de hele tijd wedstrijden rijdt, word je op het einde van het seizoen niet beter. Ik snap die keuze.”