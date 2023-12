Nuis boekt in Stavanger tweede zege op 1000 meter in wereldbeker

Kjeld Nuis heeft ook bij het derde wereldbekerweekend in Stavanger de 1000 meter op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen van 2018 op de kilometer was met 1.08,76 de snelste. Tatsuya Shinhama uit Japan werd tweede en diens landgenoot Kazuya Yamada derde.

Nuis moest na de opening in de achtervolging op zijn Japanse tegenstander Shinhama die snel weg was. Hij bleef de Japanner na de laatste buitenbocht nipt voor. Shinhama kwam tot 1.08,88 en was daarmee ook sneller dan Yamada (1.09,10).

Tim Prins kwam in de rit tegen de Duitser Moritz Klein tot 1.09,49. Na een goede eerste ronde moest hij te veel toegeven in de slotronde om de snelste tijd tot dan toe te bedreigen. Hij werd uiteindelijk negende.

Jenning de Boo was in de rit erna iets sneller. Na een prima start en eerste ronde kwam de 19-jarige schaatser tot 1.09,24, goed voor de vijfde tijd. Daarmee verbeterde hij zich ten opzichte van de zesde plek in Beijing.

Tijmen Snel moest het in zijn rit alleen doen, omdat zijn Amerikaanse tegenstander Zach Stoppelmoor meteen ten val kwam. De 25-jarige schaatser kwam tot 1.09,82 en werd dertiende.

Janno Botman zette eerder in de namiddag de derde tijd neer in de B-groep. De 23-jarige sprinter kwam tot 1.09,91. De beste was regerend wereldkampioen Jordan Stolz. Hij won in 1.08,47 en was daarmee ook sneller dan de beste tijd van Nuis in de A-groep. Stolz had de wereldbekerwedstrijd in Beijing overgeslagen en moest daarom in de B-groep starten.