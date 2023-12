Nuis ook blij met nipte zege op 1000 meter in wereldbeker

Kjeld Nuis was voor de tweede keer op rij de beste in de wereldbeker op de 1000 meter. De 34-jarige schaatser deed dat niet met dezelfde grote voorsprong als twee weken geleden in Beijing, maar vond zijn zege toch “superlekker”. “Het gat was vorige keer zo groot, dat voelt zo lekker. Nu was het met de hakken over de sloot, maar hij telt”, zei hij bij de NOS.

Nuis keek terug op een naar eigen zeggen een rommelige rit. Dat kwam ook doordat zijn tegenstander Tatsuya Shinhama snel opende en goed partij bleef bieden. “Hij reed best ver weg en ik kwam er niet lekker in. Ik voelde hem wegrijden en er ging van alles door mijn hoofd”, zei Nuis. Hij vergeleek het met zijn rit in Beijing waar hij perfect achter zijn tegenstander aankon. “Nu gaf ik hem de laatste kruising cadeau en dan wordt die laatste buitenbocht ook heel pittig. Het was vechten tot de streep.”

Met zijn tijd van 1.08,76 was Nuis niet de snelste van de dag. Regerend wereldkampioen Jordan Stolz uit de VS was eerder in de B-groep sneller geweest met 1.08,47. “Dat kun je niet vergelijken”, vond Nuis. “Hij had wel mooi ijs, want toen dweilden ze wel. Jammer dat hij niet meedeed aan deze wedstrijd. Door de wedstrijd in Beijing over te slaan, kom je in de B-groep. Dat wil je niet.”