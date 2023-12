Ook Engelse wereldkampioenen rugby willen compensatie van bonden

De voormalige Engelse rugbyinternationals Mark Regan en Phil Vickery behoren tot een groep van bijna driehonderd rugbyers die een zaak hebben aangespannen tegen de mondiale bond World Rugby, de Engelse bond en de bond van Wales. Zij zouden onvoldoende maatregelen hebben genomen om neurologisch letsel bij rugbyers te voorkomen.

Regan en Vickery werden in 2003 wereldkampioen met Engeland. Zij krijgen steun van onder anderen Steve Thompson en Ryan Jones, die al eerder werden genoemd in de zaak. Thompson behoorde ook tot de Engelse WK-selectie in 2003 en Jones was eerder aanvoerder van Wales. De 42-jarige Jones kreeg vorig jaar te horen dementie te hebben.

Volgens de advocaat van de eisers, Susan Rodway, hadden de bonden op de hoogte moeten zijn van de waarschijnlijkheid van neurologisch letsel op de lange termijn. De gestopte rugbyers kampen met aandoeningen als dementie op jonge leeftijd, epilepsie en de ziekte van Parkinson. Zij willen compensatie voor misgelopen inkomsten en financiƫle steun voor toekomstige zorgkosten.