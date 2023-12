Schaatser Bosker pakt na lange aanval zege op massastart

Schaatser Marcel Bosker heeft voor het eerst een overwinning gepakt op de massastart. De 26-jarige schaatser bleef met een sprint na een lange aanval het peloton nipt voor. Livio Wenger uit Zwitserland werd tweede voor olympisch kampioen Bart Swings uit België.

Bosker was in de aanval gegaan met de Duitser Felix Rijhnen, de Fransman Timothy Loubineaud, de Nieuw-Zeelander Peter Michael en de Pool Artur Janicki. In de laatste ronde reed hij weg van zijn medevluchters en bleef het peloton, dat tempo maakte voor een massasprint, nog net voor.

Bart Hoolwerf, die de leiding had in het klassement mede door de zege in de eerste massastart in het Japanse Obihiro, kwam in de laatste ronde ten val.