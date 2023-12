Tennisser Griekspoor doet mee aan ABN Amro Open in Rotterdam

Tennisser Tallon Griekspoor doet in februari mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Dat laat het toernooi weten in een verklaring. De huidige nummer 23 van de wereld reikte dit jaar nog tot de halve finale in Ahoy.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij dat de beste tennisser van het land volgend jaar meedoet. “We hebben al heel lang vertrouwen in Tallon. Zijn vechtlust, gekoppeld aan zijn talent, zorgen ervoor dat de Nederlandse fans graag naar hem kijken. We zijn benieuwd of hij dit jaar nog een stap verder kan komen en ook in Rotterdam de finale weet te halen”, aldus de oud-winnaar van Wimbledon.

Met zijn deelname voegt Griekspoor zich bij een aantal wereldtoppers. Eerder lieten ook Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrej Roeblev, Holger Rune en Felix Auger-Aliassime weten mee te doen in Rotterdam.

Het scheelde dit jaar niet veel of Griekspoor had het ABN AMRO Open overgeslagen. Hij was voornemens het toernooi over te slaan om een reeks graveltoernooien te spelen in Zuid-Amerika met als doel extra punten te sprokkelen. Uiteindelijk haalde hij dus de halve finale in Rotterdam, waarin hij verloor van Sinner.

De Nederlander beleeft dit jaar zijn definitieve doorbraak op het hoogste niveau. De 27-jarige Haarlemmer won dit jaar zijn eerste twee ATP-toernooien in het Indiase Pune en Rosmalen. Daarnaast bereikte hij met plek 21 de hoogste plaats op de wereldranglijst in zijn carrière.