Tennisser Van Rijthoven is pijnvrij en is bijna klaar voor rentree

Voorzitter Jaap Veerman van de raad van commissarissen van FC Volendam verwacht niet dat het ontslag van preses Jan Smit en de overige bestuursleden een begin is van een massale uittocht van invloedrijke mensen bij de club uit de Eredivisie. “Dat denk ik niet”, zei hij op een drukbezochte persconferentie. “Want het gaat uiteindelijk om de club Volendam.”

Voorzitter Smit en de overige bestuursleden zijn ontslagen, omdat ze het voortbestaan van FC Volendam in gevaar zouden brengen. Volgens de rvc heeft de club op dit moment een negatief eigen vermogen van 3 miljoen euro op een begroting van 11 miljoen euro.

“We moesten in actie komen, anders zou de ondernemingsrechter mij dat kunnen verwijten”, zei Veerman. “We gokken nu op transfers en opbrengsten van oud-spelers van ons die weer naar een andere club gaan. We zijn afgelopen zomer gered omdat Micky van de Ven voor 40 miljoen euro van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur is verhuisd. We zouden daar 15 procent van krijgen, maar helaas hebben we ingestemd met 12,5 procent. Maar dat heeft ons wel gered. Ik zie dat niet ieder jaar gebeuren.”

Smit werkte nauw samen met het zogenoemde Team Jonk, dat bestaat uit technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur opleidingen Ruben Jongkind. “Ik heb geen aanwijzingen dat zij weggaan”, zei Veerman. “Zij hebben een contract. Ze moeten hun werk doen.”

Trainer Matthias Kohler en zijn spelersgroep staan ook achter Smit. “Maar zij voetballen gewoon voor Volendam en de fans”, zei Veerman. “Ik zou ook niet weten waarom er sponsors zouden afhaken. Ik hoop ook dat Jan Smit onze club blijft steunen. Hij is de beste ambassadeur van Volendam die ik mezelf kan wensen. Maar hij was wel een heel slechte voorzitter. Dat vindt de hele rvc.”

Smit is anderhalf jaar voorzitter van FC Volendam geweest. “En het laatste jaar was het een oorlogssituatie”, zei Veerman. “Smit en het bestuur hebben in de zomer voor de tweede keer een gele kaart gekregen van ons. Alleen omdat hij Smit is, was dat nog geen rood. Wij wilden een algemeen directeur, een onafhankelijke technisch directeur en een nieuwe rvc met competenties. Dat hebben we onlangs herhaald. Jan werd ontzettend boos. Hij zei dat het oorlog was en wilde nooit meer met me praten. Maar hij heeft een skybox in het stadion en is altijd welkom. Wij gaan op zoek naar een nieuw bestuur dat orde moet scheppen. Ik wil zelf niet meer in de nieuwe rvc zitten.”