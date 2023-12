Wereldkampioene Van den Broek-Blaak na bevalling terug op de fiets

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak gaat na de bevalling van haar dochter weer mee op trainingskamp. Dat meldt haar ploeg SD Worx op X. De wereldkampioene op de weg van 2017 stapt na zo’n zes maanden weer op de fiets.

De Zuidlandse, die in 2018 ook de Amstel Gold Race bij de vrouwen won, sluit volgende week weer aan. “Ik had tijd nodig om te herstellen van de zwangerschap, zowel fysiek als mentaal. En ik ben er nog steeds niet. Maar volgende week sluit ik me aan bij Team SD Worx voor mijn eerste trainingskamp”, schrijft de 34-jarige Van den Broek-Blaak op Instagram.

De wielrenster is bevallen van dochtertje Noa, waardoor ze maanden niet heeft gefietst. Onduidelijk is nog wanneer ze haar wedstrijdrentree maakt.