Zwemmers Schouten en Kamminga achter coach in opspraak Faber

Arno Kamminga en Tes Schouten hebben hun steun uitgesproken voor zwemcoach Mark Faber, tegen wie een onderzoek loopt naar ongepast gedrag.

“Ik sta 100 procent achter Mark, Mark staat 100 procent achter mij en het hele team dat we nu hebben”, zei Kamminga tegen de NOS bij de Rotterdam Qualification Meet, waar hij op de 200 meter schoolslag als tweede eindigde achter Caspar Corbeau.

“Ik sta volledig achter Mark. Ik ben nog steeds blij met hem. Het zwemmen gaat goed, dus dat is voor mij het belangrijkste”, zei Schouten, die de 200 meter schoolslag won.

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland zijn meldingen binnengekomen over Faber, waarin een aanzienlijk aantal zwemmers hun ongenoegen hebben geuit over het gedrag van de zwemcoach. Zwembond KNZB heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Schoolslagspecialist Kamminga vierde al grote successen met Faber, waaronder twee olympische zilveren medailles op de Spelen van Tokio in 2021. “We zijn net op trainingskamp geweest en de sfeer was zo goed. We hebben hard gewerkt en zo veel plezier met elkaar gehad. Dat heb ik niet eerder met hem op die manier gevoeld.”

Kamminga wilde verder niet ingaan op de klachten over zijn coach. “Het onderzoek loopt. Mark is een man met zoveel passie en zo’n goed hart, dit doet zeker wat met hem. Het raakt hem diep en dat is pijnlijk om te zien.”