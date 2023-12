Basketballers Boston Celtics winnen ook negende thuisduel in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben in de Amerikaanse competitie NBA een eerste thuisnederlaag kunnen voorkomen. De koploper in de oostelijke divisie versloeg Philadelphia 76ers met de nodige moeite: 125-119. Het was de negende thuisoverwinning van het seizoen.

Met iets meer dan 2 minuten op de klok leidden de bezoekers nog met 116-115, maar Boston nam met 8 punten op rij afstand en zag de zege niet meer in gevaar komen. Derrick White en Jayson Tatum waren met ieder 21 punten de topscorers bij de Celtics, die sterk aan het duel waren begonnen met 44 punten in het eerste kwart. Halverwege was die voorsprong veranderd in een achterstand van 3 punten, mede door toedoen van Patrick Beverley die tot 26 punten kwam. De 76ers misten de zieke Joel Embiid. In de drie duels dat de NBA-speler van het jaar van het afgelopen seizoen afwezig was verloor zijn ploeg steeds. Embiid kwam tot nu toe tot een gemiddelde van 32 punten, 11,3 rebounds en 6,6 assists.

Met de Duitse wereldkampioenen Franz en Moritz Wagner won Orlando Magic voor de negende keer op rij, een evenaring van het clubrecord. Het duel met Washington Wizards kende een eindstand van 130-125. Franz Wagner was de topschutter met 31 punten. Orlando staat inmiddels tweede in de oostelijke divisie.