Handbalsters op WK zonder Ten Holte en Van Vliet tegen Congo

De handbalsters spelen de tweede groepswedstrijd tegen Congo zonder keepster Yara ten Holte en Loïs van Vliet. Bondscoach Per Johansson heeft beide handbalsters op de tribune gezet voor de tweede groepswedstrijd.

In de eerste groepswedstrijd had Johansson geen plek in de selectie voor keepster Rinka Duijndam en Zoë Sprengers.

Ten Holte begon in de eerste groepswedstrijd tegen Argentinië in het doel. Ook de 18-jarige Van Vliet kreeg speelminuten in die wedstrijd en maakte zo haar WK-debuut. Oranje won die wedstrijd met 41-26. Duijndam en Tess Lieder, de andere keepster, zitten tegen Congo wel bij de selectie.

De wedstrijd van de handbalsters tegen Congo in het Deense Frederikshavn begint om 18.00 uur.