Handbalsters winnen ook tweede groepsduel op WK ruim van Congo

De Nederlandse handbalsters hebben ook de tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap in Denemarken, Zweden en Noorwegen ruim gewonnen. Oranje versloeg in het Deense Frederikshavn Congo met 40-20 en is daarmee al zeker van een plaats in de hoofdronde van het WK. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Per Johansson met 20-9.

Nederland was het WK begonnen met een zege van 41-26 op Argentinië. Oranje speelt maandag de derde groepswedstrijd tegen Tsjechië, dat ook twee keer heeft gewonnen. De beste drie van de poule plaatsen zich voor de hoofdronde. Het Nederlands team won in 2019 in Japan de wereldtitel. Op het vorige WK in 2021 in Spanje eindigde de ploeg teleurstellend als negende.

Nikita van der Vliet opende in de eerste minuut de score voor Nederland. Dankzij Angela Malestein (2) en Bo van Wetering liep Oranje uit naar 4-0 voordat Congo voor het eerst scoorde. De handbalsters waren daarna veel sterker en liepen uit naar 12-1, voordat Congo wat vaker het doel vond.

Met treffers van onder anderen Kelly Vollebregt, Laura van der Heijden en Zoë Sprengers hielden de handbalsters afstand tot Congo tot aan de ruststand van 20-9. Ook in de tweede helft scoorde de ploeg twintig keer en kwam tot 40-20.

Van Wetering was topscorer bij Oranje met acht treffers uit acht schoten. Malestein maakte zeven doelpunten en Van der Vliet zes. Met vier treffers van Vollebregt en Lois Abbingh en drie van Estavana Polman waren veel speelsters betrokken bij de productie van Oranje.

Johansson had in de tweede groepswedstrijd gekozen voor Tess Lieder en Rinka Duijndam als keepsters. Yara ten Holte, die was begonnen in de eerste wedstrijd, en Loïs van Vliet zaten op de tribune. Lieder begon in de eerste helft en Duijndam keepte in de tweede helft.